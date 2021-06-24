24 Haziran 2021, Perşembe
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs normalleşme adımlarının atılmasının ardından akıllara işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı sorusu geldi. Salgına bağlı işsizliğin önüne geçebilmek adına uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili son tarih Mayıs ayında bir kez daha uzatılmıştı. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2021
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini ve maddi yükünü hafifletmek adına uygulanan işten çıkarma yasağının Nisan ayında sona ermesi bekleniyordu. Mayıs ayında alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. İşte, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını bildirdi. Ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

YASAĞIN SÜRESİ UZATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.

İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ?

Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

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