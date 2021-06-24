İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...

İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.