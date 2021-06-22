Firmalara faizsiz destek imkanı! 75.000 TL'ye kadar çıkıyor

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

- İşletmelerin salgından önce faal olması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

- Mikro işletmelere 3 ay 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, programdan faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.