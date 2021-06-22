Firmalara faizsiz destek imkanı! 75.000 TL'ye kadar çıkıyor
Devlet firmalara dev destek sağlıyor. İmalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanında ikinci etap başvuru süreci başlatıldı, şartlar esnetildi... Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak. İşte bütün detaylar...
Kovid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanı sunan Hızlı Destek Programı sürüyor. KOSGEB, hem daha fazla işletmenin yararlanması için başvuru koşullarını esnetti hem de programda ikinci etabı başlattı. Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak.
- 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayanlar faydalanabilecek.
* Kamu bankalarının 'işe devam kredisi'ni kullananlar da destekten istifade edebilecek.
- Yapılandırma kapsamında vergi veya prim borcu olan işletmeler, borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvurabilecek. Destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakılarak ödeme yapılacak.
- 3-21 Mayıs dönemindeki ilk başvuru sürecinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.
KREDİNİN ÖZELLİKLERİ
- İşletmelerin salgından önce faal olması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.
- Mikro işletmelere 3 ay 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, programdan faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.
- 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.
- Geri ödeme 2024'te başlayacak. 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.
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