Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2021 Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre yapılacak zam oranı için geri sayım başlarken, açıklanan 5 aylık verilerin ardından ipuçları ortaya çıktı. Emekli maaşları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...