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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2021 Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre yapılacak zam oranı için geri sayım başlarken, açıklanan 5 aylık verilerin ardından ipuçları ortaya çıktı. Emekli maaşları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 11:30
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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre yapılacak zam için geri sayım başladı. Zamlı maaşlar aynı ay içerisinde emeklilerin eline geçecek. Haziran ayının bitmesine kısa süre kala, emekli maaş zammı hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

2921 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak-Mayıs enflasyonu ise yüzde 6.39 olarak gerçekleşmişti. Geriye 1 veri kaldı.

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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Esnaf emeklisine en az 2.175, 2000'den önce emekli olan SSK'lıya da 2.574 lira aylık göründü. Gözler 5 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak.

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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre de ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 7.66 olacak. 5 aylık enflasyona göre ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 175 liraya, tarım emeklilerinde bin 662 liradan bin 768 liraya çıkacak.

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Gözler orada! 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük...

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 574 liraya yükselecek.

Yüzde 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.