Son dakika: 850 bin esnafa nefes! Berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi...
Son dakika haberine göre; Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı.
Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulmuş olacak.
Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.
ARTIRILAN MATRAHA VERGİ YOK
Vergi tutarı artırılan, beyan edilen matrahlara yüzde 20 vergi uygulanmak suretiyle hesaplanıyor. Beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi için herhangi bir vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek. Artırılan bu matrahlar üzerinden geçici vergi hesaplanmayacak.
Beyannamelerini süresinde vermiş ve bunlar üzerinden tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödeyenlere 5 puanlık indirim yapılacak.
6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR
Örneğin; basit usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017'de beyan ettiği gelir vergisi matrahı 35 bin lira. Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruyor. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 lira olacak.
Söz konusu vergi 6 taksit halinde de yatırılabilecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak. Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0.35 oranı esas alınacak.
Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, 9 Haziran tarihinden sonraki süreler için faiz hesaplanmayacak.
33 BİN LİRA YERİNE 6 BİN TL ÖDEME
Berberin 2017 için beyan ettiği gelir vergisi matrahı 42 bin 500 lira olup matrahının 21 bin lirası basit usulde ticari kazanç, 21 bin 500 lirası konut kira gelirinden oluşuyor.
Mükellef gelir vergisi matrahını artırmak için başvurduğunda hesaplanan matrah 12 bin 750 lira olup, artırımda bulunacakları asgari matrahın tespitinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrah tutarı esas alacak.
Bu da 33 bin 200 liradan aşağı olmayacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 6 bin 640 lira olacak. Vergi 6 eşit taksitle de ödenebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?