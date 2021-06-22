Son dakika: 850 bin esnafa nefes! Berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi...

Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulmuş olacak.