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Emeklinin kazanç ayı Temmuz! Seyyanen zam, aile yardımı talepleri masada

Milyonlarca memur ve emeklilinin gözü kulağı Temmuz ayında. Toplu sözleşme talepleri Temmuz ayında kamu işverenine iletilecek. Konfederasyonlar çalışmalara başlarken; seyyanen zam, yardımı gibi pek çok talep masada. İşte emeklinin beklediği haberle ilgili bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Emeklinin kazanç ayı Temmuz! Seyyanen zam, aile yardımı talepleri masada

Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek.

Önümüzdeki 2 yılın yol haritasının çizileceği toplu sözleşme görüşmelerinde hem zam oranları hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

Toplu sözleşme Ağustos'ta yapılacak. Ancak memur konfederasyonları taleplerini Temmuz ayında kamu işverenine iletmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar başlarken, talepler de gündeme geliyor. İşte bunlardan bazıları...

EMEKLİLER:
- Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.


- yardımı emeklilikte de devam etsin.


- Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.


- ikramiyesi artışı kurala bağlansın.
- Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum kaynaklı emekli maaşı farkı, ilave ödemeyle giderilsin.


- Kamunun eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.


- Emeklilik için yaşı bekleyenler 'ndan yararlandırılsın.

MEMURLAR:


- Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.


- Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.


- kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.


- Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.


- 3.600 ek gösterge, kapsamı genişletilerek hayata geçirilsin.
- Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.

Gözler orada! Emekli maaş zammı... GÖZLER ORADA! EMEKLİ MAAŞ ZAMMI...
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