Emeklinin kazanç ayı Temmuz! Seyyanen zam, aile yardımı talepleri masada
Milyonlarca memur ve emeklilinin gözü kulağı Temmuz ayında. Toplu sözleşme talepleri Temmuz ayında kamu işverenine iletilecek. Konfederasyonlar çalışmalara başlarken; seyyanen zam, aile yardımı gibi pek çok talep masada. İşte emeklinin beklediği haberle ilgili bütün detaylar...
Bu yaz memurlar ve memur emeklileri için hareketli geçecek.
Önümüzdeki 2 yılın yol haritasının çizileceği toplu sözleşme görüşmelerinde hem zam oranları hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
Toplu sözleşme Ağustos'ta yapılacak. Ancak memur konfederasyonları taleplerini Temmuz ayında kamu işverenine iletmeye hazırlanıyor. Hazırlıklar başlarken, talepler de gündeme geliyor. İşte bunlardan bazıları...
EMEKLİLER:
- Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.
- Aile yardımı emeklilikte de devam etsin.
- Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
- Bayram ikramiyesi artışı kurala bağlansın.
- Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum kaynaklı emekli maaşı farkı, ilave ödemeyle giderilsin.
- Kamunun eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.
- Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
MEMURLAR:
- Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın.
- Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
- Gelir vergisi kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.
- Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
- 3.600 ek gösterge, kapsamı genişletilerek hayata geçirilsin.
- Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.
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