Milyonlara hesaplı emeklilik! Prim gününe ihtiyacı olanlar dikkat: 1 Kasım son!

Yeni yapılandırma yasası, daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lulara önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, yasa kapsamında bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı elde edecek.