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Milyonlara hesaplı emeklilik! Prim gününe ihtiyacı olanlar dikkat: 1 Kasım son!

Emekli olabilmek için prim gününü doldurmayı bekleyenleri yakından ilgilendiren haber! Daha az ödemeyle ihya imkanı için başvurular 1 Temmuz’da başlıyor. 1 Kasım’a kadar başvurup ödeme yapan muradına erecek. İşte hesaplı emeklilik imkanıyla ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Milyonlara hesaplı emeklilik! Prim gününe ihtiyacı olanlar dikkat: 1 Kasım son!

Yeni yapılandırma yasası, daha önce borcu olduğu için günleri silinen 'lulara önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, yasa kapsamında bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı elde edecek.

Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek.

4 AY SÜRE TANINDI
Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya başvuruları için 4 aylık bir başvuru süresi tanındı.

Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar 'na başvuru yapılabilecek.

Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.

ÖDEME BÜYÜK ORANDA DÜŞECEK
Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.

Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde 'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

29 BİN TL YERİNE 9 BİN TL


Örneğin; Ocak 2009-Aralık tarihleri arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödeme yapması yetecek.

Dondurulmuş primler geri kazanılacak, 20 bin lira da cepte kalacak.

ÖLÜM AYLIĞI İÇİN DE İMKAN VAR
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da aylığı için ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, aylığı bağlatabilecek.

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