Tatile gidecekler dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş uyarı geldi

Çoğunlukla sahte olan ve tüketicileri aldatarak satın almaya yönlendirmek amacıyla kurulan söz konusu internet sitelerinde, genellikle tanıtımı yapılan tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmiyor ve tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendiriliyor. Bu hususa tüketiciler tarafından şüpheyle yaklaşılması ve belirtilen telefon numarasının farklı kaynaklardan kontrol edilmesi önem taşıyor.

Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak tedbirler arasında bulunuyor.