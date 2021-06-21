Düğünler kaldığı yerden: Evlenmek için ortalama 90.000 TL gerekiyor!

4 bin liraya da 70 bin liraya da gelinlik var. Gelinlikler ortalama 6 bin, damatlıklar ortalama 3 bin liradan alıcı buluyor. Davetiye, gelinlik, damatlık, nikah şekeri, düğün çekimleri, kuaför, gelin arabası masrafları 20 bin lirayı buluyor.