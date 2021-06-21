Düğünler kaldığı yerden: Evlenmek için ortalama 90.000 TL gerekiyor!
Kovid-19 pandemisi nedeniyle ileri tarihlere ertelenen düğünler birbiri ardına yapılmaya başlandı. Bu durum piyasayı hareketlendirdi. Çiftlerin ‘Evet’ demek için harcayacağı tutarsa 90.000 TL civarında.
Bu yaz düğün rekoru bekleniyor. Pandemi etkisiyle ertelenen düğünler birbiri ardına yapılmaya başladı, piyasa hareketlendi. Çiftlerin 'Evet' demek için harcayacağı tutar da gözler önüne serildi. Buna göre;
4 bin liraya da 70 bin liraya da gelinlik var. Gelinlikler ortalama 6 bin, damatlıklar ortalama 3 bin liradan alıcı buluyor. Davetiye, gelinlik, damatlık, nikah şekeri, düğün çekimleri, kuaför, gelin arabası masrafları 20 bin lirayı buluyor.
Yemekli düğünlerde kişi başı ücret 100 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor. Bazı mekanlarda 500 euroyu bile buluyor. 100 kişilik düğün 10 bin liradan başlıyor.
Mobilya alışverişi için ortalama 30 bin lira harcanıyor.
Perde, halı, züccaciye harcaması ortalama 15 bin lira. Züccaciyeciler çeyiz paketlerini 5 bin ile 15 bin lira aralığında sunuyor.
Beyaz eşya alışverişi ortalama 15 bin lira tutuyor.
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