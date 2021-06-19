Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zamda. Yüzde 7.67 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 551 liraya varan artış getirirken, 1.100 lira da ikramiye ödenecek.

Takvim Giriş Tarihi: 19.06.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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