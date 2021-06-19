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Haberler Galeri Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler

Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zamda. Yüzde 7.67 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 551 liraya varan artış getirirken, 1.100 lira da ikramiye ödenecek.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 07:32
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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler
Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak.
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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler
Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler

GÖZLER 5 TEMMUZ'DA
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

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Emekli temmuz zammı ne kadar olacak 2021 | Milyonların gözü gelecek ayda! İşte emeklileri bekleyen müjdeler
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 551 liraya varan artış yaşanacak.