Bangladeş Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor | 1 milyar dolarlık ziyaret

(Emekli Orgeneral M. Sakhawat Hossain)

Bunun yanı sıra Hossain, Bangladeş hükümetinin Türkiye'den teçhizat alımına sıcak baktığını ancak bu konunun iki ülke arasında bir anlaşma imzalanana kadar kamuya mal edilemeyeceğini ifade etti.

"DOĞUŞTAN DOST" VURGUSU

Jahangirnagar Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler profesörü Shahab Enam Khan da Türkiye ve Bangladeş'in "doğuştan dost" olduklarını ve stratejik ilişkilere sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Khan, Türk savunma sanayinde meydana gelen yeniliklerin, bu alanda askeri teçhizatlarını çeşitlendirmeyi planlayan Bangladeş için faydalı olabileceğini belirtti.

Öte yandan Khan, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin bölge barışına ve istikrarına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Bununla birlikte Bangladeş'in ekonomisinin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirten Khan, bu durumun ülkenin jeopolitik önemini arttırdığını ve birçok ülkenin dikkatini çektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Bangladeş ziyareti sırasında Ankara'nın Dakka ile savunma alanında iş birliğini geliştirme ve ortak üretimi ve teknoloji transferini gerçekleştirme konusundaki istekliliğini dile getirmişti.