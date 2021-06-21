Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kabine Toplantısı sonrası kafe, restoran hangi saatler hizmet verecek?
Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 21 Haziran Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme uygulanırken normalleşme adımları atıldı mı? Aşılama tüm hızıyla devam ederken vaka sayılarına göre nasıl önlemler alınacağı merak konusu olmuştu. Peki Kabine Toplantısı sonrası kafe, restoran hangi saatler hizmet verecek?
Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kabine Toplantısı sonrası kafe, restoran hangi saatler hizmet verecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde aşılama hızla uygulanırken vakaların sayısına göre hangi kararların alındığı da merak konusu oldu. 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere Kafe ve restoranlar saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Henüz saatler ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kafeler ve restoranlar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 07.00-21.00 saatleri arasında belirli kurallar çerçevesinde masada hizmet veriyorlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olarak hizmet veriyorlar.Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabiliyorlar.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1 HAZİRAN GENELGESİ
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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