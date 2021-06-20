20 Haziran 2021, Pazar
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Rus turistler geliyor! Uçuş izni çıktı siteleri kilitlediler

Son dakika haberine göre; , koronavirüs önlemleri kapsamında 'ye koyduğu uçuş kısıtlamasını kaldırdı. Ruslar, 1 saatte tur şirketlerinin internet sitelerini kilitledi. 5 ayda 7 milyon Rus turistin ülkemize gelmesi bekleniyor.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Rus turistler geliyor! Uçuş izni çıktı siteleri kilitlediler

'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması, Rus heyetin 'da yaptığı incelemelerin ardından kaldırıldı. Heyet, inceleme yaptığı her otelde dosyalarla dolu klasörlerle karşılandı.

Heyetin klasörler karşısında şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken, Rus turizmciler 5 ayda 7 milyonun üzerinde turisti Türkiye'ye gönderebileceklerini söylüyor. Salı gününden itibaren Türkiye'ye uçuşların başlayacak olması tatil için ülkemize gelmeyi dört gözle bekleyen Rusları da sevince boğdu.



Rus turistler, "normalleşme" kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level.Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu. Tur operatörleri, 22 Haziran'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden charter uçuşlarına başlama hazırlığı yapıyor.

Rus turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orijinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan Kovid-19 PCR testi sertifikası ya da seyahatten 14 gün önce aşı veya antikor varlığına dair belge göstermeleri istenecek.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MUTLU
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı "Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" derken Başkanı "Bu karar Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi" diye konuştu. Aydınlı ve Denizlili turizmciler de memnuniyetlerini dile getirdi.

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