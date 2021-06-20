Rus turistler geliyor! Uçuş izni çıktı siteleri kilitlediler
Son dakika haberine göre; Rusya, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye koyduğu uçuş kısıtlamasını kaldırdı. Ruslar, 1 saatte tur şirketlerinin internet sitelerini kilitledi. 5 ayda 7 milyon Rus turistin ülkemize gelmesi bekleniyor.
Heyetin klasörler karşısında şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken, Rus turizmciler 5 ayda 7 milyonun üzerinde turisti Türkiye'ye gönderebileceklerini söylüyor. Salı gününden itibaren Türkiye'ye uçuşların başlayacak olması tatil için ülkemize gelmeyi dört gözle bekleyen Rusları da sevince boğdu.
Rus turistler, "normalleşme" kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level.Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu. Tur operatörleri, 22 Haziran'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden charter uçuşlarına başlama hazırlığı yapıyor.
Rus turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orijinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan Kovid-19 PCR testi sertifikası ya da seyahatten 14 gün önce aşı veya antikor varlığına dair belge göstermeleri istenecek.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MUTLU
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır "Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" derken Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı "Bu karar Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi" diye konuştu. Aydınlı ve Denizlili turizmciler de memnuniyetlerini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?