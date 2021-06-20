20 Haziran 2021, Pazar
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Babalar gününde güzel haber: Yarı zamanlı çalışma ve doğum izni!

Babalar gününde müjdeli haber... Çalışma hayatında bulunan babalar izin, erken emeklilik ve yarı zamanlı çalışma gibi haklara sahipler. Ayrıca askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanına da kavuşuyorlar. İşte babaların çalışma hayatındaki haklarından bazıları.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Babalar gününde güzel haber: Yarı zamanlı çalışma ve doğum izni!

Çalışma hayatında bulunan babalar izin, erken emeklilik ve yarı zamanlı çalışma gibi haklara sahipler. Ayrıca askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanına da kavuşuyorlar. İşte babaların çalışma hayatındaki haklarından bazıları...

1- BABALIK İZNİ
● EŞİ doğum yapan erkek 'lı işçi 5 gün izin yapar.


● İŞÇİ babaya; evlenmesi veya evlat edinmesi halinde 3 gün izin verilir.
● DOĞUMDA annenin kullanamadığı izinler babaya verilir.


● ÜÇ yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine 8 hafta izin kullandırılıyor.

2- MAZERET İZİNLERİ
● MEMUR babaya eşinin doğum yapması halinde, 10 gün babalık izni verilir.


● KENDİSİNİN veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir.
● GAZETECI baba, eşi doğum yaptığı zaman 3 gün izin kullanır.

3- ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR
● EN az yüzde 70 ve üzerinde engelli ya da hasta çocuğu olan memura yılda 10 gün izin verilir.

4- YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI
● BABALAR çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilir.


● ANNE çalışmak zorunda ise baba yarım çalışma hakkını kullanır.
● 3 YAŞINI doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 180 güne kadar yarım çalışır.

5- SÜT PARASI BABAYA
● ANNE sigortalı değilse, süt parası babaya ödeniyor.

6- ÜCRETSİZ SAĞLIK
● İŞSİZ kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir.

7- DUL AYLIĞI ERKEĞE DE ÖDENİR
● DUL aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı eşi vefat eden erkeklere de ödenir.

8-ASKERLİK ERKEN EMEKLİ EDER
● SİGORTADAN önce askerlik yapan erkekler borçlanınca 1 yıl erken emekli olabilir.

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