Rusya'dan Türkiye hakkında son dakika kararı! 22 Haziran'da uçuşlar başlıyor
Son dakika haberi... Rusya Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada " Uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.
TÜRKİYE'DE KONTROLLER ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILIYOR
Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.
22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.
ÇOK SAYIDA ÜLKE İÇİNDE YENİ KARAR
Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.
Rusya, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.
NE OLMUŞTU?
Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti. Rusya'dan gelen heyet, Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
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