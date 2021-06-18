18 Haziran 2021, Cuma
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Emekliye 3'lü kazanç: Temmuz'da en az 3.225 TL alacaklar

Emeklinin beklediği yaklaşıyor. Temmuz ayında emekliler hem zamlı maaşlarını alacak hem de ikramiyelerine kavuşacak. Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok kazanım elde etti. Taban aylıklar yükseltildi, 3 yılda bir promosyon ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi imkanı sağlandı. Ayrıca bayram ikramiyesinin tutarı son düzenlemeyle bin liradan bin 100 liraya yükseltildi. İşte 2021 yılında yeni olanların alacağı ücretler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Emekliye 3'lü kazanç: Temmuz'da en az 3.225 TL alacaklar

Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok kazanım elde etti.

Taban aylıklar yükseltildi, 3 yılda bir promosyon ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi imkanı sağlandı.

Ayrıca bayram ikramiyesinin tutarı son düzenlemeyle bin liradan bin 100 liraya yükseltildi.

Bu imkanlar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emeklilere de sağlanıyor.

maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.

Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip maaşa göre en az 625 lira olan promosyonunu alabiliyor.

Ayrıca bayram ikramiyelerinden yararlanıyor, bu sayede yıllık 2 bin 200 lira ek gelir elde ediyor.

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?


Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.

İkramiye için ise başvuruya gerek yok. Devlet aylık bağlanmasını izleyen dönemlerdeki ikramiyeleri başvuru gerekmeksizin hesaplara yatırıyor.

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