SGK merak edilen sorunun yanıtını verdi: Prim borcu yapılandırmasıyla...
SGK, Bağ-Kur'lunun merak ettiği sorunun cevabını verdi. Yeni yasa kapsamında Bağ-Kur’lular prim borcunu yapılandırarak pek çok avantaja kavuşacak. İsteğe bağlı da kapsamda olacak. Başvurmayanların ise borcu silinip hizmet süresi dondurulacak. İşte bütün detaylar...
Yeni yapılandırma yasası vergi ve cezaların yanısıra prim borçlarından da kolaylıkla kurtulma yolunu açıyor. SGK, merak edilen sorulara yanıt verdi:
SGK'YA OLAN HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.
SÜRE SINIRI VAR MI?
Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.
İhya için ise 1 Temmuz-1 Kasım arasında başvurular alınacak.
BAŞVURU YOLU NEDİR?
İşverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine, Bağ- Kur sigortalıları ve primlerini kendileri ödeyenler e-Devlet üzerinden başvurabilir.
GSS borçlarının yapılandırılması için ise başvuru şartı aranmıyor.
AVANTAJI NELER?
Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak.
İcra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. 2 taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek.
NASIL BOZULACAK?
Taksitlerden ilk 2'sinin süresinde ödenmemesi, bir takvim yılında 2'den fazla taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak.
Taksitli ödemelerde 10 liraya kadar eksik ödeme olabilecek.
ÖDEME AVANTAJLARI NASIL?
Alacaklar gecikme cezası, zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek.
Peşin ödemede Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede yüzde 50'si silinecek.
TAKSİTLİ ÖDEME NASIL İŞLEYECEK?
Eğer taksitli ödeme seçilirse 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla tutar güncellenecek.
İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım tarihine kadar yapılması gerekiyor.
ÖDENMEZSE NE OLACAK?
Bağ-Kur'lular eğer ödeme yapmazsa, borç silinecek, söz konusu günler dondurulacak.
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