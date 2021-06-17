Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılından beri her sene yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin bu sene Kurban Bayramı'nda ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Mayıs ayında 2021 yılının ilk ikramiyesi Ramazan ayında ödendi. Temmuz ayında emekliler maaşlarına alacakları zammın yanından ikramiye ödemesi de alacak. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.