Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda erken yatan bayram ikramiyeleri sonrasında benzer uygulamanın Kurban Bayramı'nda uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 3 senedir emeklilerin hesaplarına yatırılan 1000 liralık ikramiye, 2021 yılında zamlanarak bin 100 liraya yükseldi. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılından beri her sene yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin bu sene Kurban Bayramı'nda ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Mayıs ayında 2021 yılının ilk ikramiyesi Ramazan ayında ödendi. Temmuz ayında emekliler maaşlarına alacakları zammın yanından ikramiye ödemesi de alacak. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler, bin 100 TL'ye yükseldi.
Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.
Bu kapsamda Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise henüz netleşmedi.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?
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