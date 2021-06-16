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Milyonlarca emekliye müjde! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler gözlerini ikramiyelerine çevirdi. Temmuz ayında emekliler maaşlarına alacakları zammın yanında ikramiye ödemeleri ile kazanç sağlayacak. İşte, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Milyonlarca emekliye müjde! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli için Temmuz ayı kazançlı geçecek. Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte emekliler maaşlarına alacakları zammı öğrenecek. Yüzleri güldürecek zam haberi sonrasında emekliler için Temmuz ayı kazançlar anlamında faydalı geçecek. İşte, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenir?

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2021 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL'ye yükselmişti.

Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak.Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 12 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALIYOR MU?

Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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