Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek





Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımların temelini attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yatırımlarımız sonucunda, ülkemizin kat ettiği gelişmeyi görmek, bizleri mutlu ediyor, daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Milletimizin bize verdiği yetki ile, bugün Türkiye'yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, karayolları ve havayollarında kat ettiğimiz gelişmeyi, demiryolları ve denizyollarında da sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğu- batı ve kuzey- güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Küresel bir vizyonla attığımız bu adımların olmazsa olmazı ise her ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla az önce değindiğim bütünsel kalkınmamızın hayata geçmesi. Mardin'e gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız her yatırım da gerek bölge gerekse ülkemiz önem arz ediyor."



'2003 YILINA KADAR MARDİN HAKETTİĞİ HİZMETİ ALAMAMIŞ'

Son 19 yılda Mardin'in fersah fersah yol aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Mardin'e tarihi varlıkları nedeniyle 'zamanın durduğu şehir' diyorlar. Doğru. Ancak maalesef AK Parti öncesinde duranın sadece zaman olmadığını da anlıyoruz. AK Parti hükümetleri yönetime gelene kadar, yatırım namına tek bir çivi dahi çakılmamış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm Türkiye'yi olduğu gibi, Mardin'i de bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın derdine düştük. Son 19 yılda, Mardin fersah fersah yol aldı. Mardin bizim için çok önemli" dedi.