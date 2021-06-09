Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye küresel güç olma yolunda

Bakan karaismailoğlu: "2003 yılından bu yana yapılan ve planlanan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika arasında lojistik merkez olma yolundaki hedefimiz, aynı zaman bölgesel güç irademizi güçlendirirken, küresel bir güç olma yolundaki adımlarımızı da desteklemektedir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı'nda 1. Etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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