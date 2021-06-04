Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Filyos Limanı önemli bir üs olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde; denizyolu ile gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarını bir önceki döneme göre, yüzde 14,3 arttırdıklarını ifade ederek, "Dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan ülkemiz, bize tarihi fırsatlar sunduğu gibi çok ciddi sorumluluklar da yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle önümüzdeki fırsatları aşa, işe, üretime ve ülkemiz adına kazanca dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı geliştirdik. Bu plan doğrultusunda, ulaşımın her modunda tamamladığımız tüm projelerimiz, ülkemizi, dünyanın ticari koridorlarının 'oyun kurucu ülkesi' konumuna getirme gayesi taşıyor. Avrasya'nın ticaret gölü olacak Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan ülkemize sağlanacak kazançları öngören vizyonumuzla, liman yatırımlarına hız vererek projelerimizi birer birer tamamlıyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 90'ı denizyolu ile gerçekleşirken, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemizin bu konuda iddialı projeler ortaya koyması kaçınılmazdır. Bu nedenle aynı anda pek çok liman inşa ve genişletme projesini eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Son 19 yıl ulaştırma ve haberleşmede Türkiye'nin çağ atladığı bir döneme işaret etmektedir. Hükümetlerimiz döneminde kıyılarımızdaki liman sayısını 37'den 84'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde; denizyolu ile gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarını bir önceki döneme göre, yüzde 14,3 artırarak, 63 milyon 175 bin tonun üzerine çıkardı" dedi.