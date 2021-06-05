Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! İşte Demiryolu ağında 2023 hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile hızlı trenle geldikleri Yozgat'ta, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı.

Karaismailoğlu﻿, demiryollarının ekonomik ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Demiryolunun, güvenli ve konforlu olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, son 19 yıldır bu alanda önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

"Çin'den Avrupa'ya hakim olan demir İpek Yolu'na hakim bir ülkeyiz" diyen Karaismailoğlu, demiryollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanımını sağlamak üzere milli seferberlik ilan edildiğini anlattı.

2023'TE DEMİRYOLU YATIRIMLARI YÜZDE 60'A ÇIKACAK

Karaismailoğlu, 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini, konvansiyonel hat uzunluğunun 11 bin 590 kilometreye yükseltildiğini söyledi.

Tüm hatların rehabilite edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Toplam demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkarttık. Hızlı tren işletmesi bakımından dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı olduk. 2020'de bu çalışmaları bir üst safhaya çıkararak demiryolu reformunu başlattık. 2023'te demiryolu yatırımlarını yüzde 60'a, demiryolu ağını da 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Demiryolu modernizasyonu için yerli ve milli teknolojileri üretmek için çaba harcıyoruz" bilgisini verdi.

ANKARA-SİVAS ARASI SEYAHAT SÜRESİ DÜŞECEK

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arası seyahat süresinin, projenin tamamlanmasıyla 12 saatten ilk etapta 4 saate, daha sonra da 2 saate ineceğini vurguladı.

Çalışmalarına başlanan Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı'nın bu yazdan itibaren hizmete gireceğini anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İnsan, yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiye'sinin altyapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizi her köşesinde dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızı da artırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyor, çiftçimize ürününü dünya pazarında satabilme vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken işte bu altyapı en büyük dayanaklarımızdan biri olacak. Bölgesel kalkınma sayesinde her bir ilimiz güçlü bir merkeze dönüşürken istihdam artacaktır. Hedeflediğimiz bütünsel kalkınmaya hep beraber ulaşacağız."

Açıklaması sorasında bir vatandaşın, Yozgat'taki tren istasyonunun ne zaman açılacağı sorusuna Karaismailoğlu, "En geç temmuz ayı içinde tamamen açılacak. Daha önce de olabilir" karşılığını verdi.