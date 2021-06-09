GSS borçları tarih oluyor! Kimler faydalanabilecek?





GSS borcu olanlar için ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkacak. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar süre tanındı.



Bu süre içinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 lira) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.