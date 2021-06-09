GSS borçları tarih oluyor! Kimler faydalanabilecek?
GSS borcu olanların beklediği haber geldi. Yapılandırma yasası ile Genel Sağlık Sigortası borcu olanların faizleri silinecek. Gelir testinde geliri düşük çıkanların tüm borcu silinebilecek. İşte bütün ayrıntılar...
Milyonlarca vatandaşı borçtan kurtaracak olan yapılandırma yasası Meclis'ten geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
Yasa, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara önemli bir imkan sağlıyor.
Buna göre; birikmiş GSS borcu olanlar, 31 Aralık tarihine kadar sadece anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Gecikme faizi-cezası silinecek.
GSS borcu olanlar için ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkacak. Bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar süre tanındı.
Bu süre içinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 lira) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
● Test sonucu geliri bin 192 liranın üstünde çıkanlar prim ödeyecek.
● Aylık 107 lira ile tüm aile sağlık hizmeti alacak.
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