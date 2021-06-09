Bankalar emekli için kapışıyor: 1.750 TL promosyon





● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.



● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.



● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.



● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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