Bankalar emekli için kapışıyor: 1.750 TL promosyon
Bankalar, emekli için yarışa girdi. Emekli maaşlarına göre en az 500-625 ve 750 TL ödeme yapılırken, özel bankaların düzenlediği kampanyalar bu tutarı artırabiliyor. 3 bankada ödeme 1.750 TL'yi buldu. İşte emeklinin promosyon ödemesiyle ilgili tüm detaylar...
Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
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