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Haberler Galeri Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

Emekli seyyanen zam talebi son durum nedir? Salgınla ortaya çıkan ek masraflar nedeniyle gelirleri düşen emeklilerin rahat bir nefes alması için seyyanen zam talebi yapıldı. Önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler, seyyanen zam ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 500 TL seyyanen zam yapılması konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 13:03
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Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

Emekliye seyyanen zammı için son gelişmeler neler? Emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Enflasyon zammının yanı sıra emeklilerin geçim koşullarının rahatlaması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam talebi geldi. Son olarak 500 liraya varan seyyanen zam talebi yeniden gündeme taşındı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

17 milyona yakın memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başlarken, flaş seyyanen zam gelişmesi yaşandı. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Emekli-Sen, emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.

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Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

EMEKLİ SEYYANEN ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan emeklilerin seyyanen zam beklentisinin altını çizmişti. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına toplu sözleşmede birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu:

"Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."

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Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

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Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü, haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olacak. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.