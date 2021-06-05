Emekliye 500 TL seyyanen zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? Resmi açıklama!

Emekli seyyanen zam talebi son durum nedir? Salgınla ortaya çıkan ek masraflar nedeniyle gelirleri düşen emeklilerin rahat bir nefes alması için seyyanen zam talebi yapıldı. Önümüzdeki ay zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler, seyyanen zam ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. 500 TL seyyanen zam yapılması konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı seyyanen zammı son durum nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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