Çinli Vivo Gebze'de yerli cep telefonu üretimine başladı

2019'DA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Vivo, 2019 yılında Türkiye'ye giriş yapmıştı. Çinli teknoloji devi, ithal telefonlara getirilen ek maliyetler ve üretimi teşvik eden uygulamalar sebebiyle yerli üretim kararı aldı. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya'da beş üretim tesisi bulunan Vivo, altıncısını Gebze Güzeller OSB'de faaliyete geçirdi. Yıllık 500 bin adet telefon üretim kapasitesine sahip tesisin yatırım bedeli ise 25 milyon dolar. Fabrikada seri üretime başlayan Vivo ilk etapta 200 kişiyi istihdam edecek. Bu rakamın yıl sonuna kadar 800'e ulaşması beklenirken firma yeni yatırımlarla birlikte toplam 2 bin kişiyi istihdam edecek.