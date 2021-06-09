Çinli Vivo Gebze'de yerli cep telefonu üretimine başladı
Son dakika haberine göre: Cep telefonunda yerli üretim hamlesi devam ediyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme ve TCL'in ardından Çinli Vivo da yerli cep telefonu üretimine başladı. Gebze Güzeller OSB'deki tesiste ilk yerli modeli Y11s'i banttan indiren Vivo, yaklaşık bin kişiye de istihdam sağlayacak.
Cep telefonunda yerli üretim hamlesi sürüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme ve TCL'in ardından Çinli Vivo da yerli cep telefonu üretimine başladı. Türk A Millî Takımı ve Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nın sponsorluğunu üstlenen Vivo'nun ilk yerli modeli Y11s'in kısa süre içerisinde raflarda yerini alması bekleniyor.
2019'DA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Vivo, 2019 yılında Türkiye'ye giriş yapmıştı. Çinli teknoloji devi, ithal telefonlara getirilen ek maliyetler ve üretimi teşvik eden uygulamalar sebebiyle yerli üretim kararı aldı. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya'da beş üretim tesisi bulunan Vivo, altıncısını Gebze Güzeller OSB'de faaliyete geçirdi. Yıllık 500 bin adet telefon üretim kapasitesine sahip tesisin yatırım bedeli ise 25 milyon dolar. Fabrikada seri üretime başlayan Vivo ilk etapta 200 kişiyi istihdam edecek. Bu rakamın yıl sonuna kadar 800'e ulaşması beklenirken firma yeni yatırımlarla birlikte toplam 2 bin kişiyi istihdam edecek.
İLK ÜRETİLECEK TELEFON Y11S
Edindiğimiz bilgilere göre Vivo'un üreteceği telefon Y11s modeli olacak. Giriş seviyesindeki telefon modelin satış ve dağıtımı için gerekli anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen model uygun fiyatla tüketiciyle buluşacak. Vivo'nun toplam iki üç modelini daha Türkiye'de yerli olarak üretmesi bekleniyor.
Türkiye'de yatırım yapan diğer cep telefonu devleri ise şöyle:
TOPLAM 4.500 KİŞİYE İSTİHDAM
Xiaomi ve Salcomp Avcılar'da 30 milyon dolarlık yatırım ile mart ayında üretime başladı. Yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip fabrika yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Xiaomi, yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlamıştı. Bu modele ek olarak Redmi 9T modeli de yerli üretim etiketiyle satışa sunuldu.
Çinli Oppo 50 milyon dolara yatırım bedeliyle İstanbul Tuzla'da mart ayında üretime başlarken toplam 1.000 kişiye istihdam sağlayacak.
35 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Pendik'te üretime başlayan Tecno Mobile yerli ürün için gün sayıyor. 1.000 kişiye istihdam sağlayacak tesiste Camon, Pova ve Spark'ın üretimi de yatırım kapsamına alındı.
TCL 20 SE TÜRK KULLANICILARLA BULUŞTU
Güney Koreli Samsung Sunny'nin Esenyurt'taki tesisinde A01 serisi banttan indirdi. Firmanın tesis yatırımına gidebileceği de konuşuluyor.
Arçelik'in Çerkezköy'deki tesislerinde seri üretime başlayan Çinli TCL yerli üretim akıllı telefonu TCL 20 SE'yi Türk kullanıcılarla buluşturdu. Yıllık 450 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?
- İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
- KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...
- Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
- 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
- EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
- Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...