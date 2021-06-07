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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Emekliye çifte tazminat... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte, emekli olduktan sonra çifte tazminat detayları...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 22:10
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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Emeklilikten sonra yeniden çalışanlara müjde... Emekliye çifte tazminat hakkı bulunuyor. Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiçbir ayrım bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte, emekli çifte tazminat detayları...

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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiçbir ayrım bulunmuyor.

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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

İzin günleri de diğer çalışanlar gibi belirleniyor. Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

İSTİFAYA DİKKAT EDİN

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına, yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını elde eden çalışan, emekli olup tekrar çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olduğu tarihte tazminat hakkı doğuyor ve kıdem sıfırlanarak çalışmaya devam ediliyor.

Eğer tazminat alınmadan çalışma sürdürülürse kıdem hakkı baki kalıyor. Aynı işyerinde emekli olduktan sonra tazminat alarak devam ediyorsanız kıdeminiz sıfırlanır ve bir yılı doldurmadan tazminat alamazsınız.