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Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
Emekliye çifte tazminat... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte, emekli olduktan sonra çifte tazminat detayları...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 22:10
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