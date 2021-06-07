Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olduğu tarihte tazminat hakkı doğuyor ve kıdem sıfırlanarak çalışmaya devam ediliyor.

Eğer tazminat alınmadan çalışma sürdürülürse kıdem hakkı baki kalıyor. Aynı işyerinde emekli olduktan sonra tazminat alarak devam ediyorsanız kıdeminiz sıfırlanır ve bir yılı doldurmadan tazminat alamazsınız.