Kıdem tazminatını almak isteyenler dikkat! İstifa etseniz bile alabilirsiniz

Kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesinde istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor.