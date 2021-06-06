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Turizm sektörüne güzel haber! Alman turiste vize çıktı

turistlere seyahati için vize çıktı. 'da iki doz aşı olanların Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere seyahat edebileceklerine dair izin çıkması turizm sektörünü sevindirdi. Alman tatilcilerin yurt dışı seyahatleri için önemli etkiye sahip olan (RKI) ülke ve bölgelere yönelik seyahat uyarısı listesini güncelledi. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Turizm sektörüne güzel haber! Alman turiste vize çıktı

Almanya'da iki doz aşı olanların 'nin de içinde bulunduğu ülkelere seyahat edebileceklerine dair izin çıkması turizm sektörünü sevindirdi.

tatilcilerin yurt dışı seyahatleri için önemli etkiye sahip olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülke ve bölgelere yönelik seyahat uyarısı listesini güncelledi.

Türkiye, "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkarıldı.

Türkiye'nin Ruslarla birlikte en çok turist aldığı ülkenin olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Bu bölgeden çok sayıda turist rezervasyon yaptırmıştı. Almanların seyehat etmeleri diğer ülkelerini de hareketlendirecektir" dediler.

'de Almanya'da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bu ülkede yaşayan yabancılar hariç 50.5 milyon seyahat gerçekleştirdi. Almanların tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye 4. sırada bulunuyor.

'E ARAP AKINI
Güvenli Turizm kapsamında alınan tedbirler ile birlikte 'nde turizm hareketliliği yaşanmaya başladı.

Son iki hafta içerisinde 'ün başkenti 'dan 'a 261 yolcu turist geldi.

Trabzon'a gelen turist kafileleri havalimanında Bölge Başkanı ve seyahat acentaları yetkililerince güllerle karşılandı. Kantarcı, 'nun bir çok ülkesinden talep olduğunu söyledi.

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