Turizm sektörüne güzel haber! Alman turiste vize çıktı

Türkiye, "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkarıldı.

Türkiye'nin Ruslarla birlikte en çok turist aldığı ülkenin Almanya olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Bu bölgeden çok sayıda turist rezervasyon yaptırmıştı. Almanların seyehat etmeleri diğer AB ülkelerini de hareketlendirecektir" dediler.