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Zam netleşiyor: Emekliye en az 2.574 TL!

Milyonlarca ve emeklisinin beklediği Temmuz zammıyla ilgili flaş gelişmeler var. 5 aylık enflasyon oranlarına göre emeklinin zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. emeklisine en az 2.175, 2000'den önce emekli olana aise 2.574 TL'lik aylık ödemesi yapılması öngörülüyor. Şimdi emeklinin gözü kulağı ayı enflasyon oranlarının açıklanmasında. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili gelişmeler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Zam netleşiyor: Emekliye en az 2.574 TL!

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı olacak.

5 Temmuz'da zam oranlarını öğrenip ay içinde yeni maaşlarını cebine koyacak olan emeklilere, bin 100 lira tutarındaki ikramiyesi de ödenecek.

Temmuz'da, ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Geriye 1 veri kaldı. 'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre de ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 7.66 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?


TAKVİM, hem enflasyona hem de tahmine göre yeni maaşları hesapladı.

5 aylık enflasyona göre ek ödeme dahil en düşük maaş emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 175 liraya, tarım emeklilerinde bin 662 liradan bin 768 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 574 liraya yükselecek.

Yüzde 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

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