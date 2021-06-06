Zam netleşiyor: Emekliye en az 2.574 TL!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Temmuz zammıyla ilgili flaş gelişmeler var. 5 aylık enflasyon oranlarına göre emeklinin zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. Esnaf emeklisine en az 2.175, 2000'den önce emekli olana aise 2.574 TL'lik aylık ödemesi yapılması öngörülüyor. Şimdi emeklinin gözü kulağı Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasında. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili gelişmeler...
Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı olacak.
5 Temmuz'da zam oranlarını öğrenip ay içinde yeni maaşlarını cebine koyacak olan emeklilere, bin 100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek.
Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
Geriye 1 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre de ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 7.66 olacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 574 liraya yükselecek.
Yüzde 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.
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