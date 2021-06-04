Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşları için ipucu gelmeye başladı. 2021 Temmuz ayında zamlanacak olan emekli maaşları için sadece bir veri kaldı. Dün açıklanan ilk beş aylık enflasyon verisinin ardından emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.