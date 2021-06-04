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Haberler Galeri Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşları için ipucu gelmeye başladı. 2021 Temmuz ayında zamlanacak olan emekli maaşları için sadece bir veri kaldı. Dün açıklanan ilk beş aylık enflasyon verisinin ardından emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 16:00
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Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

Emekli maaşları bir ay sonra zamlanacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, şimdiden ne kadar zam olacağı merak edilmeye başlandı. TÜİK tarafından dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte emekli maaşları için rakam netleşmeye başladı. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kalırken, açıklanan ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.39 oldu. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

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Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

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Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü, haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olacak. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.

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Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:

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Emekli zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz zammı son dakika!

TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı

Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87

Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04

Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03

SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12

Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31