Milyonlarca Bağ-Kur'luya kolay emeklilik! Yapılandırmadan müjde çıktı

Bunun için yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Yapılandırmanın sağlayacağı fırsatlar neler? Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.