Türkiye çalışmalarının meyvesini topluyor! Enerjide tam bağımsızlık için eylem planı hazır!
Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de umutları boşa çıkarmadı. Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Öte yandan Sakarya Gaz Sahası'nda farklı kuyulardan elde edilen gazın tek merkezden karaya taşınması için eylem planı hazır. Projeye göre 2 bin 200 metre derinlikte deniz altı üretim tesisinin de olduğu bir gaz nakil hattı kurulacak.
Fatih sondaj gemisinin bulduğu gazın karaya ulaştırılması için de çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde başlatıldı.
Planda Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin bölgede yapacağı aramalarda keşfedilmesi muhtemel kuyulardan çıkacak gazın tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılması öngörülüyor.
Denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğu denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak.
MERKEZİ HATTA 780 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın kullanıma sunulması için üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak. TPAO tarafından hazırlanan Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasından derlenen bilgilere göre, gazın karaya ulaştırılmasını öngören proje üç ayrı bölümden oluşacak.
Bu kapsamda, entegre projenin ilk kısmındaki denizaltı doğalgaz üretim tesisleri Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, ikinci kısmındaki kara doğalgaz işletme tesisi Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulacak. Her iki üniteyi bağlayacak üçüncü kısmı oluşturan doğalgaz nakil hatları ise deniz ve karada inşa edilecek.
2 BİN 200 METRE DERİNLİK
Denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğu, denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta Tuna-1 bölgesinin bulunduğu lokasyonda kurulacak.
Bu sistem, 2 bin 173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak. İşletme süresince üretim uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak.
40 YILLIK İŞLETME ÖMRÜ
Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 6 ila 10 adet kuyu denizaltı üretim sistemine bağlanacak. Doğalgaz burada işlenerek boru hatlarıyla BOTAŞ standartlarına uygun hale getirilecek.
İkinci etapta ise toplamda 30-40 kuyudan üretilecek günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşınacak ve işlenecek. Proje 40 yıllık bir işletme ömrü için tasarlanacak.
DÜNYA BU SÖZLERLE DUYURDU: TÜRKİYE ÇALIŞMALARININ MEYVESİNİ TOPLUYOR
Sakarya Sahası'nda bulunan 135 milyar metreküplük yeni keşif dünya medyasında büyük ses getirdi. İngiliz Reuters ve Amerikan Associated Press (AP) haber ajansları gelişmeyi 'son dakika' ve 'flaş haber' olarak duyurdu.
Kanadalı Financial Post "Keşif Türk ekonomisine büyük katkı yapacak" yorumunu yaparken Alman Der Spiegel "Erdoğan Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini duyurdu" başlığını attı.
ERDOĞAN, TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDI
Fransız Le Figaro, Türkiye'nin son yıllarda geniş bir alanda yaptığı arama faaliyetlerinin meyvelerini topladığını yazdı. Bloomberg ve Capital Greece 'Türkiye enerjide dışa bağlılığı azaltıyor' yorumu yaparken Bosna Hersek'teki haber sitelerinden Oslobodjenje "Erdoğan, Türkiye'yi şahlandırdı" diye övgü yağdırdı.
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