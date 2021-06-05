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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde Yunanistan'ı adeta çıldırttı. Reuters ise açıklamayı acil koduyla duyurdu, dış basında müjde bir numaralı gündem maddesi oldu. Reuters ise açıklamayı acil koduyla duyurdu. Dış basında müjde bir numaralı gündem maddesi oldu.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:12
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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin daha yapıldığını açıklayınca dünya gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİLER
Reuters, müjdeyi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi." ifadesiyle duyurdu.

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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.

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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

Dünyaca ünlü ajans haberinde, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği' ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

YUNANİSTAN'DA YER YERİNDEN OYNADI
Başkan Erdoğan'ın müjdesini hazmedemeyen Yunan basını, çareyi iftira atmakta buldu. Müjdenin duyurulmasının hemen ardından olayı yorumlayan Yunan basını, bu açıklamaya 'inanmadıklarını' aktardı.