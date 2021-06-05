Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfini açıklaması Yunan'ı çıldırttı! Müjde dış basında: En büyük keşif

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde Yunanistan'ı adeta çıldırttı. Reuters ise açıklamayı acil koduyla duyurdu, dış basında müjde bir numaralı gündem maddesi oldu. Reuters ise açıklamayı acil koduyla duyurdu. Dış basında müjde bir numaralı gündem maddesi oldu.