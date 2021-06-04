Veriler yeni müjdeyi gösteriyor: Emekliye en az 2.200 TL!





ENFLASYON FARKI VAR

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.



Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.