Torba yasa Meclis'ten geçti: Borçlar tarih oluyor

- HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim, trafik para cezaları da dahil idari para cezaları, emlak vergisi, su ve öğrenim kredisi gibi borçlar kapsamda. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.