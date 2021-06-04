Torba yasa Meclis'ten geçti: Borçlar tarih oluyor
Milyonların merakla beklediği beklediği torba yasa Meclis'ten geçerek yasalaştı. Torba yasaya göre borçlara yapılandırma yapılacak, işveren ve esnafa sicil affı ve matrah artırımı gibi pek çok imkan hayata geçecek. İşte torba yasa ile vatandaşlara sağlanan olanaklar...
Milyonların beklediği torba yasa Meclis'ten geçti. Kamuya olan borçlara yapılandırma yolu açılırken, esnafaişverene matrah artırımı ve sicil affı da hayata geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla gelen düzenlemelerden bazıları şöyle:
- HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim, trafik para cezaları da dahil idari para cezaları, emlak vergisi, su ve öğrenim kredisi gibi borçlar kapsamda. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.
- NASIL YAPILANDIRILACAK: Borçların gecikme faizicezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapılırsa Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. İsteyenler ise 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Bu durumda ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca, seçilen taksite göre belirlenen katsayılar eklenecek. Taksitler iki ayda bir yatırılacak.
- NE ZAMAN BAŞVURULACAK: Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk taksit ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak ödemelerde 30 Eylül, SGK'ya yapılacaklarda ise 31 Ekim olacak.
- BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK YOLU AÇILDI: Bağ-Kur'lular prim borçlarını yapılandırma, durdurma ya da daha önce durdurulan süreleri avantajlı şekilde ihya imkanına kavuştu. Bu, pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açacak.
- TESTE GİR, BORCU BİTİR: Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalıları 30 Kasım'a kadar gelir testine girip kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borcu silinecek. Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara 31 Aralık'a kadar borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme imkanı getiriliyor.
MATRAH ARTIRIMI GELDİ
Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, 2'şer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.
KREDİ BORÇLUSUNA SİCİL AFFI
Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.
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