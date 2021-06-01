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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Toplu para imkanı doğdu. Emekli olamayanları ilgilendiriyor. Emekli olamayanlara güzel haber geldi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 3600 günle emekli olabilirken, primi tamamlayamayanlara ise toplu ödeme formülü devreye giriyor. SGK, yaşı dolduranlara primlerinin parasını iade ediyor. İşte milyonlarca emekli adayını ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 21:58
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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Kanuna göre, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak birçok düzenleme yapılır. Bahsi geçen düzenlemelerden biri de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşlara ilişkindir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcına sahip olan bireyler 3600 prim gününü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladığı takdirde emekli olmaya hak kazanıyor. Önemli olan konulardan bir tanesi de kısmı emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi koşullarının tamamlandığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen iki şartın tamamlanması vatandaşların emeklilik yaşını etkilemektedir.

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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor..

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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün. Ancak bazı sigortalılar bu şartları sağlayamıyor. Bu kişilere de 'yaşlılık toptan ödemesi' imkanı sunuluyor.

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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara bu ödeme yapılıyor. Bu kişiler, birikmiş primlerini toplu olarak geri alabiliyor.

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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

YAKINI DA İSTEYEBİLİR

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.

Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.