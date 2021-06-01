Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...

Kanuna göre, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak birçok düzenleme yapılır. Bahsi geçen düzenlemelerden biri de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan vatandaşlara ilişkindir. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcına sahip olan bireyler 3600 prim gününü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladığı takdirde emekli olmaya hak kazanıyor. Önemli olan konulardan bir tanesi de kısmı emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden emeklilik için hizmet süresi ve prim ödemesi koşullarının tamamlandığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen iki şartın tamamlanması vatandaşların emeklilik yaşını etkilemektedir.