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Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor! Yaşı dolduranlara primleri...
Toplu para imkanı doğdu. Emekli olamayanları ilgilendiriyor. Emekli olamayanlara güzel haber geldi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 3600 günle emekli olabilirken, primi tamamlayamayanlara ise toplu ödeme formülü devreye giriyor. SGK, yaşı dolduranlara primlerinin parasını iade ediyor. İşte milyonlarca emekli adayını ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 21:58
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