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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?
5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Mayıs enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zammı gündeme geldi. 6 aylık enflasyon beklentisi artık netlik kazanmaya başladı. Mart ayı enflasyonu ile birlikte zaten zam farkı hakkı doğmuştu. Mayıs ayı itibariyle 3,5 puanlık fark oluştu. İşte, 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 18:18
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