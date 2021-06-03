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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Mayıs enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zammı gündeme geldi. 6 aylık enflasyon beklentisi artık netlik kazanmaya başladı. Mart ayı enflasyonu ile birlikte zaten zam farkı hakkı doğmuştu. Mayıs ayı itibariyle 3,5 puanlık fark oluştu. İşte, 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 03.06.2021 18:18
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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan hususlar arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor. Temmuz ayına kısa süre kalmasının ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu..

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5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.