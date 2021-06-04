Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle ücretsiz izinde olan vatandaşlar nakdi destek ödemesi sağlanıyor. Nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı. Hal böyle olunca destekten yararlananlar ödeme tarihini merak ediyor. İşte, Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakdi ücret desteği,17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı. Ücretsiz izinde olan vatandaşlar Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları "https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işveren tarafından yapılır.
İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.
4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilmelidir.
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
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- Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
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