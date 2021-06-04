Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakdi ücret desteği,17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı. Ücretsiz izinde olan vatandaşlar Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.