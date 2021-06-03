03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar, euro ve altında son durum ne?

Son dakika: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar, euro ve altında son durum ne?

Son dakika haberine göre Piyasaların gözü 'nın 2 hafta sonra açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar kuru dün ani bir yükselişle 8,88 TL'ye kadar tırmansa da ardından gevşeyerek 8,60 TL seviyesine geriledi. Merkez Bankası Başkanı ise yaptığı açıklamada kısa vade içerisinde faiz indirimi olmayacağının sinyalini verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar, euro ve altında son durum ne?

Dünyada ve 'de enflasyonun tırmanışta olduğu süreçte gözler 17 Haziran'daki faiz toplantısında.

TCMB'nin faiz toplantısı öncesinde Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar hemen bir faiz indirimi olmayacağına işaret ediyor.

Milliyet'in haberine göre Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla yapılan toplantıda piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti.

Kavcıoğlu, toplantıda 3. çeyreğin sonu itibarıyla Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.

KIRILGANLIK YÜKSEK
Piyasalar her açıklamaya hızlı ve sert reaksiyon veriyor. Bu anlamı ile kırılganlığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Enflasyon ve faiz paralelliği, kur ve faiz makası izlenen ana göstergeler.

Enflasyonda tepe noktanın görüldüğü netleşinceye kadar TCMB faiz adımında aceleci davranmayacaktır. Zira döviz erken bir faiz kararını hızlı fiyatlamaya başlıyor.

YABANCI NE DİYOR?
yayınladığı raporda, orta vadede daha yüksek enflasyon görülmesi potansiyeline ve doların yurt içi arzındaki dengesizlik nedeniyle 'nın daha fazla değer kaybetmesinin muhtemel göründüğünü bildirdi.

İŞTE TEMETTÜ 25'TE EN ÇOK KAZANANLAR
'nde yılbaşından bu yana 7 hisse senedi yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Endekste 'nın getirisi yüzde 48.5, 'nin yüzde 47 oldu.

En fazla kazandıran 7 hissenin listesi şöyle: , , , , , Coca Cola İçecek ve .

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz mesajı MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN FAİZ MESAJI
Altın ne kadar oldu? ALTIN NE KADAR OLDU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA