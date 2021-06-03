03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Piyasalar günde nasıl başladı? Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Piyasalar günde nasıl başladı? Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 10:49
Güncelleme:03.06.2021 11:03
Son dakika haberi... Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 2 hafta sonra açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar kuru dün ani bir yükselişle 8,88 TL'ye kadar tırmansa da ardından gevşeyerek 8,60 TL seviyesine geriledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yaptığı açıklamada kısa vade içerisinde faiz indirimi olmayacağının sinyalini verdi. Peki piyasalar güne nasıl başladı? Altında son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar oldu?
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Kamu alacaklarına yeni yapılandırma!
Kamu alacaklarına yeni yapılandırma!
MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek
MB Başkanı’ndan faiz açıklaması | Kavcıoğlu: enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar sıkı duruş sürecek
Türkiye yüzde 7 büyüyerek beklentileri aştı
Türkiye yüzde 7 büyüyerek beklentileri aştı
Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması
Stajyerlere hem maaş hem sigorta geliyor!
Stajyerlere hem maaş hem sigorta geliyor!
Yeni müjde ne olacak?
Yeni müjde ne olacak?
Rus turistler geliyor! 340 milyon dolarlık rezervasyon
Rus turistler geliyor! 340 milyon dolarlık rezervasyon
Markette fiyat uçuyor!
Markette fiyat uçuyor!
700 bin işçi için teklifler sunuldu
700 bin işçi için teklifler sunuldu
O süre 2 ay uzatıldı
O süre 2 ay uzatıldı
Daha Fazla Video Göster