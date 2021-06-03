Piyasalar günde nasıl başladı? Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Son dakika haberi... Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 2 hafta sonra açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar kuru dün ani bir yükselişle 8,88 TL'ye kadar tırmansa da ardından gevşeyerek 8,60 TL seviyesine geriledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yaptığı açıklamada kısa vade içerisinde faiz indirimi olmayacağının sinyalini verdi. Peki piyasalar güne nasıl başladı? Altında son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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