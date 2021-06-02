Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir videokonferans gerçekleştirdi. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkanın Yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamalarda öne çıkan mesajlar şöyle:

1. 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri Nisan Enflasyon Raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. İktisadi faaliyet güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdü.



2. Halihazırda ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.