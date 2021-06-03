Son dakika: İstanbul'da Yenibosna'daki dev arsa satılıyor! TMSF ihale düzenleyecek
Son dakika haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan 3436 metrekarelik alanın satışı için ihale düzenleyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıktı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticareti ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul, Bahçelievler'de Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıktı.
Satışa konu arsa üzerinde hangar tarzı depolama alanı olan taşınmazlar bulunuyor.
Büyük bir kısmı ise boş ve otopark olarak kullanılıyor. Arsaya komşu olarak özel okul ve farklı markalara ait otomotiv satış ve yetkili servis binaları bulunuyor.
Bölgede daha çok tekstil alanında faaliyet gösteren binalar bulunuyor.
Arsanın bulunduğu konum Basın Ekspres Yolu olarak da bilinen 0-7 yoluna ve kavşağına çok yakın konumda bulunuyor.
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