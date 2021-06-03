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Son dakika: İstanbul'da Yenibosna'daki dev arsa satılıyor! TMSF ihale düzenleyecek

Son dakika haberine göre (), 'un ilçesi semtinde bulunan 3436 metrekarelik alanın satışı için ihale düzenleyecek. 'de yayımlanan karara göre 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıktı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: İstanbul'da Yenibosna'daki dev arsa satılıyor! TMSF ihale düzenleyecek

, Gayrimenkulü Ticareti ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

'de yayımlanan karara göre , 'de Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıktı.

Satışa konu arsa üzerinde hangar tarzı depolama alanı olan taşınmazlar bulunuyor.

Büyük bir kısmı ise boş ve otopark olarak kullanılıyor. Arsaya komşu olarak özel okul ve farklı markalara ait otomotiv satış ve yetkili servis binaları bulunuyor.

Bölgede daha çok tekstil alanında faaliyet gösteren binalar bulunuyor.

Arsanın bulunduğu konum olarak da bilinen 0-7 yoluna ve kavşağına çok yakın konumda bulunuyor.


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