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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE mayıs ayında yüzde 0,89 artarken yıllık bazda TÜFE yüzde 16,59 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.


TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021



YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2021


AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2021


Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %17,49, AYLIK %0,98 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.




Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 05 Temmuz 2021'dir.

Enflasyon rakamları açıklandı ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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