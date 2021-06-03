Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı



AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2021



