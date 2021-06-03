Bu fırsatı kaçırmayın: Anneye ayda 3.260 TL'lik dev destek!
Anneye 3.260 TL'lik dev destek sağlanıyor. Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek veriliyor. Bunlardan birisi de İŞKUR destekleri. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşbaşı eğitim programına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. İşte bütün detaylar...
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan birisi de İŞKUR destekleri.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.
Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de veriliyor.
SAĞLIK PRİMİ DE VAR
Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor.
İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.
Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.
52 BİN KİŞİ YARARLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlarla kadınları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirterek, "Kadınlarımızın İş'te Anne Projesi'yle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödeme yaptık" dedi.
Bilgin, 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildiğini kaydetti.
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