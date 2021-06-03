03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bu fırsatı kaçırmayın: Anneye ayda 3.260 TL'lik dev destek!

Bu fırsatı kaçırmayın: Anneye ayda 3.260 TL'lik dev destek!

Anneye 3.260 TL'lik dev destek sağlanıyor. Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek veriliyor. Bunlardan birisi de destekleri. (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşbaşı eğitim programına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
Bu fırsatı kaçırmayın: Anneye ayda 3.260 TL'lik dev destek!

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan birisi de destekleri.

(İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.

kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.

sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de veriliyor.

SAĞLIK PRİMİ DE VAR
Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor.

İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.

Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin ve prim giderleri de karşılanıyor.

52 BİN KİŞİ YARARLANDI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlarla kadınları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirterek, "Kadınlarımızın İş'te Anne Projesi'yle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

Bilgin, 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildiğini kaydetti.

Emekliye büyük müjde! Yeni maaşlar... EMEKLİYE BÜYÜK MÜJDE! YENİ MAAŞLAR...
Toplu para imkanı doğdu! Emekli olamayanları ilgilendiriyor... TOPLU PARA İMKANI DOĞDU! EMEKLİ OLAMAYANLARI İLGİLENDİRİYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA