Temmuz zammı şekilleniyor: Emekliye en az 2605 TL!
Emeklinin Temmuz zammında flaş gelişmeler var. Memurlar ve emekliler Temmuz zammını merak ederken, bugün açıklanacak enflasyon verileriyle önemli ipucu gelecek. Beklenti anketine göre ise zam yüzde 7.66 olabilecek. Bugün ilk 5 aylık enflasyon belli olacak. Emekliler, kesin zam oranını ise 5 Temmuz'da öğrenecek. İşte milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammıyla ilgili bütün gelişmeler...
6 aylık enflasyon ne çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de o oranda zam yapılacak.
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3 olarak belirlenen artışına ise, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark eklenecek.
Bugün açıklanacak Mayıs enflasyonu ise ilk 5 aylık verileri ortaya koyması açısından önemli olacak.
NASIL ETKİ EDECEK?
Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 çıkmıştı.
Merkez Bankası'nın beklenti anketi de zam oranı için ipucu veriyor. Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük zammı da yüzde 4.66 enflasyon farkı ile yüzde 7.66'yı bulacak.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 184 liradan 550 lira artışla 7 bin 734 liraya çıkacak.
SSK EMEKLİSİNE EN AZ 2.605 TL
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