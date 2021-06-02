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Haberler Galeri Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yılın beşinci aylık enflasyon oranı 3 Haziran'da açıklanacak. Enflasyon için bekleyiş sürerken, gözler bu sene memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Son rakamlar ile birlikte maaş zammında ipuçları ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 10:33
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Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak. İlk altı aylık enflasyon oranı ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek. Yarınki enflasyon oranının açıklanmasının ardınan yeni maaşlar için son bir veri kalacak. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak veri ile bunun 5 aylık döneminin verisi belli olacak. Ocak-Nisan enflasyonu ise yüzde 5.45 olarak gerçekleşmişti. Geriye 2 veri kaldı.

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Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2.155 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.551 lira olacak.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2.201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.605 liraya çıkacak.

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Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...