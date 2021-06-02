Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...

Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yılın beşinci aylık enflasyon oranı 3 Haziran'da açıklanacak. Enflasyon için bekleyiş sürerken, gözler bu sene memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Son rakamlar ile birlikte maaş zammında ipuçları ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2021 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...