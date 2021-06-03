Turizm fırsatçılarından Türk'e 'yabancı' tarifesi! Fiyat farkı 2-2.5 kata ulaştı
Fırsatçılar bu defa elini turizme attı. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Sektör, yabancı turist kaybını iç turizmle kapatmayı hedeflerken, bazı tesislerdeki 'yabancıya ucuz, yerliye pahalı' tarifesi tepkilere yol açıyor. İşte bütün ayrıntılar...
Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor.
Sektör, yabancı turist kaybını iç turizmle kapatmayı hedeflerken, bazı tesislerdeki 'yabancıya ucuz, yerliye pahalı' tarifesi tepkilere yol açıyor. Öyle ki; Antalya'da aynı otelde 2 kişi 5 gün konaklamak için Alman turiste 618 euro fiyat çıkarılırken, yerli turistten yaklaşık 16 bin lira isteniyor.
Kendilerine de 'yabancı' tarifesi uygulanmasını isteyen vatandaşlar, "Fiyatları indirin, otelleri biz dolduralım. Hem siz kazanırsınız hem istihdam artar hem de biz tatil imkanı elde ederiz" dedi.
EMEKLİ ÇAĞRI YAPTI
Emekliler de ücretsiz ve indirimli tatil beklentisi içerisinde. Türkiye Emekliler Derneği, bu talebi şöyle gündeme taşıdı:
"Önerimiz; yaşlıların, kamuya ait tesisler ve kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlanması. Özel sektöre ait turizm işletmelerinde emeklilerin tatil yapmaları da teşvik edilerek, turizm sektörü hareketlendirilebilir."
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