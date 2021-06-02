Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Müzik emekçilerine 3.000 TL yardım

Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN