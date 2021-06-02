02 Haziran 2021, Çarşamba
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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Müzik emekçilerine 3.000 TL yardım

, müzik emekçilerine 3.000 TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Haziran ayında yapılacağı belirtilen ödemeden müzisyenler faydalanabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için '' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Müzik emekçilerine 3.000 TL yardım

, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada '' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

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