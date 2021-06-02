Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Müzik emekçilerine 3.000 TL yardım
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine 3.000 TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Haziran ayında yapılacağı belirtilen ödemeden müzisyenler faydalanabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" ifadelerine yer verildi.
EKONOMİ ahaber.com.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.
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