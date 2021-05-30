30 Mayıs 2021, Pazar
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Emekli olamayanlar dikkat: Toplu para verilecek

Emekli olamayanlara güzel haber geldi. 'dan önce sigortalı olanlar 3600 günle emekli olabilirken, primi tamamlayamayanlara ise toplu ödeme formülü devreye giriyor. , yaşı dolduranlara primlerinin parasını iade ediyor. İşte milyonlarca emekli adayını ilgilendiren haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Emekli olamayanlar dikkat: Toplu para verilecek

Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 'dan önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor.

Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün. Ancak bazı sigortalılar bu şartları sağlayamıyor. Bu kişilere de 'yaşlılık toptan ödemesi' imkanı sunuluyor.

Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara bu ödeme yapılıyor.

Bu kişiler, birikmiş primlerini toplu olarak geri alabiliyor.

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Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.

Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için 'na () dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

NELER ÖDENİYOR?
Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.

'lılara (4A), 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri veriliyor.

'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler iade ediliyor.

Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. için ödenen primler ve yapılan doğum-askerlik gibi borçlanmalar geri verilmiyor.

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